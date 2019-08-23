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Активисты не дали убрать старинные двери из дома в Центральном районе
Сегодня, 21:45
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smirenny

Активисты не дали убрать старинные двери из дома в Центральном районе

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Рабочие хотели заменить старинные двери на современные.

В пятницу, 4 декабря, активисты Центрального района Петербурга сообщили, что предотвратили замену старинных дверей. Информацией они поделились в социальных сетях.

Один из активистов уточнил, что заметил, как рабочие пытаются снять старые двери с петель и заменить их на новые, современные. Тогда он вызвал не только полицию, но и представителей управляющей компании. Однако к этому моменту двери успели снять, но вернут их на место. 

Ранее мы писали, что ЗакС попросил у губернатора спасти здание ВНИИ бумажной промышленности от сноса.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: активисты центрального района, старинные двери
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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