Активисты не дали убрать старинные двери из дома в Центральном районе

Рабочие хотели заменить старинные двери на современные.

В пятницу, 4 декабря, активисты Центрального района Петербурга сообщили, что предотвратили замену старинных дверей. Информацией они поделились в социальных сетях.

Один из активистов уточнил, что заметил, как рабочие пытаются снять старые двери с петель и заменить их на новые, современные. Тогда он вызвал не только полицию, но и представителей управляющей компании. Однако к этому моменту двери успели снять, но вернут их на место.

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Фото: vk.com/spb_today