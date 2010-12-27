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Активисты из Гатчины посетили Новгород
Сегодня, 22:13
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KaterinaKono13

Активисты из Гатчины посетили Новгород

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Гости из Гатчины побывали в древнем Новгородском Кремле, в Софийском соборе, прогулялись по улицам Новгорода и возложила цветы к Стеле Города Воинской Славы, отдавая дань памяти всем тем, кто в годы Великой Отечественной Войны защищал Родину.

35 молодых, активных юношей и девушек побывали на экскурсии в соседней Новгородской области. Знакомство решили начать со столицы Новгородской земли — Великого Новгорода.

Как сообщили ГСН в районном комитете по спорту и молодежной политике,1 сентября гости из Гатчины побывали в древнем Новгородском Кремле, в Софийском соборе, прогулялись по улицам Новгорода и возложила цветы к Стеле Города Воинской Славы, отдавая дань памяти всем тем, кто в годы Великой Отечественной Войны защищал Родину.

Источник: Гатчинская Служба Новостей

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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