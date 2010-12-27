Активисты из Гатчины посетили Новгород

35 молодых, активных юношей и девушек побывали на экскурсии в соседней Новгородской области. Знакомство решили начать со столицы Новгородской земли — Великого Новгорода.
Как сообщили ГСН в районном комитете по спорту и молодежной политике,1 сентября гости из Гатчины побывали в древнем Новгородском Кремле, в Софийском соборе, прогулялись по улицам Новгорода и возложила цветы к Стеле Города Воинской Славы, отдавая дань памяти всем тем, кто в годы Великой Отечественной Войны защищал Родину.
Источник: Гатчинская Служба Новостей
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