Активисты из Гатчины посетили Новгород

Гости из Гатчины побывали в древнем Новгородском Кремле, в Софийском соборе, прогулялись по улицам Новгорода и возложила цветы к Стеле Города Воинской Славы, отдавая дань памяти всем тем, кто в годы Великой Отечественной Войны защищал Родину.

35 молодых, активных юношей и девушек побывали на экскурсии в соседней Новгородской области. Знакомство решили начать со столицы Новгородской земли — Великого Новгорода. Как сообщили ГСН в районном комитете по спорту и молодежной политике,1 сентября гости из Гатчины побывали в древнем Новгородском Кремле, в Софийском соборе, прогулялись по улицам Новгорода и возложила цветы к Стеле Города Воинской Славы, отдавая дань памяти всем тем, кто в годы Великой Отечественной Войны защищал Родину. Источник: Гатчинская Служба Новостей