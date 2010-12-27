Активисты Петербурга провели уборку парков

Петербургские активисты вместе с жителями Петербурга вышли на уборку парковой зоны города.

Волонтеры объединили свои усилия вместе с гражданами Петербурга. Субботники прошли в Южно-Приморском парке, в Парке на Смоленке, на Канонерском острове и в Сестрорецке.

Как сообщает пресс-служба городской общественной организации «Мусора.Больше.Нет», активисты совершали уборку мест от мусора зону прибоя Дудергофского канала, на Канонерском парке, а на Смоленке – зелёную зону. По подсчетам было собрано 2 тонны мусора, в основном состоящая пластиковая, алюминиевая, стеклянная тара. Весь мусор отправлен на переработку. Добровольных уборщиков по подсчету было около ста человек.

Напоминаем, что уборки активистов и простых жителей города проходят каждую четвертую субботу месяца. Целью таких субботников является популяцией благоустройства мест для отдыха Петербурга.