Михаила Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт

Во вторник, 17 октября актер Михаила Кокшенова доставили в реанимацию в Москве.

Во вторник, 17 октября актер Михаил Кокшенов был доставлен в реанимацию в Москве. Об этом сообщает "Фонтанка".



По данным РИА Новости мужчину доставили в Первую градскую больницу имени Пирогова. Как сообщает ТАСС, 81-летний Кокшенов был госпитализирован в состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт.



Михаил Кокшенов снимался в фильмах "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина и др.



Фото: ВКонтакте/Михаил Кокшенов







