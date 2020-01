Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в "Симпсонах"

Он не знает, что случится с персонажем в дальнейшем.

Американский актер Хэнк Азария отказался озвучивать индийского продавца круглосуточного магазина Апу Нахасапимапетилона в "Симпсонах". Об этом сообщает издание Variety.

Актер заявил, что не знает, что случится с его персонажем в дальнейшем. "Все, о чем мы договорились, это то, что я больше не буду озвучивать", - сказал он. Создатели мультсериала пока никак не прокомментировали ситуацию.

По предварительной информации, причиной такого решения может быть критика Апу как стереотипного американца индийского происхождения. Герой переезжает в американский город Спрингфилд из Индии и открывает в США магазин "На скорую руку". Отличительной особенностью Апу является индийский акцент.

Хэнк Азария озвучивал персонажа с его первого появления в мультсериале в 1990 году. Кроме Апу голосом актера говорят еще несколько других персонажей.

