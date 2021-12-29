Актер Газаров рассказал о работе с Виктором Мережко

О смерти Мережко стало известно накануне.

Режиссер и сценарист Виктор Мережко отличался не только талантом в своей работе, но и с уважением относился к молодым артистам. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал советский и российский актер Сергей Газаров.

По словам деятеля культуры, известие о смерти Мережко застало его врасплох. Газаров отметил коллегу по цеху как талантливого и заботливого человека.

Это очень ценное качество, черта характера, которую он удерживал до конца. Нечасто такое происходит, чтобы признанный мастер так вел себя с учениками. Сергей Газаров, актер

Актер добавил, что Мережко всегда также отличался внимательностью и профессионализмом.

Напомним, о смерти Виктора Мережко стало известно накануне. Он скончался на 85-ом году жизни от последствий перенесенного COVID-19. На момент госпитализации его легкие были поражены примерно на 90 процентов. Мережко прооперировали, ему стало лучше, однако спустя неделю он ушел из жизни.

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Фото: скриншот Youtube / В гостях у Гордона