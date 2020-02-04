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Актёр Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

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Артисты приехали на премьеру фильма Come to Daddy в Лос-Анджелес.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что актёр Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big. Соответствующая запись появилась на страничке музыкантов.

Известно, что звезды встретились на премьере фильма Come to Daddy в Лос-Анджелес. Напомним, что Skibidi — флешмоб, который начался в далеком 2018 году.

"Побывали на премьере фильма "Иди к папочке" в Лос-Анджелесе! Спасибо, Элайджа Вуд! В наших кинотеатрах с 27 февраля",

—пишут музыканты.

Напомним, что группа Little Big вошла в шорт-лист кандидатов от России. Помимо них выступить могут ZIVERT, Полина Гагарина, Александр Панайотов, Димаш и Ольга Бузова.

Ранее мы сообщали о том, что Шакира и Джей Ло порвали Сеть танцами на Супербоуле.

Видео:Little Big/YouTube

Теги: little big, кино, культура, музыка, новости спб, общество, элайджа вуд
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка, Кино,

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