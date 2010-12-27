Активисты вышли на улицы в поддержку Исаакиевского собора

Горожане написали письмо Путину с просьбой оставить собору нынешний статус музея.

В минувшую субботу, 10 марта, петербургские активисты движения "Защитим Исаакиевский собор" и "Коалиция за науку, образование и культуру" провели флэшмоб под названием "Петербуржцы за музеи". Об итогах неравнодушные горожане рассказали в своей официальной группе "ВКонтакте".

Часть участников провела возле стен собора, который собираются передать Церкви, одиночные пикеты. Другие же пошли гулять по центру города. Активисты раздавали людям шарики, листовки и собирали подписи под обращением к президенту. В письме петербуржцы просили оставить Исаакию статус музея.

По мнению горожан, затишье вокруг одного из главных памятников архитектуры северной столицы связана с предстоящими выборами. Активисты убеждены, что передача собора РПЦ продолжится после объявления итогов голосования.

Люди, когда узнают, что Исаакий и Спас на Крови сохраняют свой музейный статус, искренне радуются и поддерживают нас. Мы в очередной раз напоминаем, что "вопрос не решён" и Петербуржцам музей нужен и после президентских выборов! Движение "Защитим Исаакиевский собор"

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что спикер ЗакСа Петербурга настаивает на передаче Исаакиевского собора РПЦ. Однако директор "Исаакиевского собора" Юрий Мудров даже не предполагает, что объект могут передать РПЦ.

Фото: ВКонтакте / "Защитим Исаакиевский собор"