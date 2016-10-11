Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге
Акция "Ночь искусств"
Сегодня, 18:00
0
lesjasap
151

Акция "Ночь искусств"

0
 
 

Для любителей “культурно просвещаться” в вечернее город устраивает специальную акцию - “ночь искусств”.

С шести часов вечера третьего ноября и до полуночи большинство музеев, библиотек и театров Петербурга будут открыты для посещения. Возможность побывать в такое неурочное время на территории культурных объектов появится у петербуржцев в связи с фестивалем-акцией “Ночь искусств”.
 
Точная программа на данный момент держится в секрете. Организаторы объявили лозунг 2017 года: “Назад в СССР. Власть музеям”. Известно, что фестиваль будет посвящен столетнему юбилею Октябрьской революции. По традиции гости могут рассчитывать на мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями, лектории и семинары. 

Фото: Сергей Вдовин, artnight.ru

Теги: акция , ночь искусств , фестиваль
Категории: Выставки куда сходить в петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5