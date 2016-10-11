Акция "Ночь искусств"

Для любителей “культурно просвещаться” в вечернее город устраивает специальную акцию - “ночь искусств”.

С шести часов вечера третьего ноября и до полуночи большинство музеев, библиотек и театров Петербурга будут открыты для посещения. Возможность побывать в такое неурочное время на территории культурных объектов появится у петербуржцев в связи с фестивалем-акцией “Ночь искусств”.

Точная программа на данный момент держится в секрете. Организаторы объявили лозунг 2017 года: “Назад в СССР. Власть музеям”. Известно, что фестиваль будет посвящен столетнему юбилею Октябрьской революции. По традиции гости могут рассчитывать на мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями, лектории и семинары.

Фото: Сергей Вдовин, artnight.ru