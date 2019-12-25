Жителей Петербурга и Ленобласти пригласили на онлайн-программу "Ночь искусств"

Программу подготовил московский Музей Победы.

Петербуржцев и жителей Ленинградской области приглашают поучаствовать в онлайн-программе "Ночь искусств", подготовленную московским Музеем Победы. Программа, посвященная искусству в годы Великой Отечественной войны, стартует 4 ноября.

На сайте Музея Победы интернет-пользователи увидят две виртуальные выставки, созданные на основе раритетов из фондов музея. В электронной экспозиции "Военный плакат" представят 70 оцифрованных плакатов и фотографий. Это ретроспектива советских агитрисунков 1941–1945 годов, а также кадры военного времени, запечатлевшие будни фронта и тыла. Онлайн-выставка "Боевой карандаш" посвящена творчеству художников из одноименного творческого объединения, действовавшего в Ленинграде в 1939-1945 годах и выпускавшего агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков. Плакаты, создававшиеся в тяжелых военных условиях, стали острым идейным оружием, вдохновлявшим на ожесточенное сопротивление врагу. Цикл-онлайн экскурсий "Фронтовой портрет. Судьба солдата" расскажет о художниках-фронтовиках и героях их рисунков.

Виртуальных посетителей также приглашают присоединиться к мастер-классам, во время которых они научатся рисовать чудесные букеты и лепить декоративные панно. Гостей ждет и онлайн-кинопоказ фильм "Воздушный извозчик".

Ранее мы писали, что в Шереметьевском дворце открывается обширная выставка "Пять искушений доктора Фауста".

Фото: предоставлено пресс-службой Музея