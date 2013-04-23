Петербуржцы смогут помочь подопечному благотворительного фонда "Свет" в борьбе с лейкозом, купив бутылку воду.

Акция "Доброе сердце" вернулась в Петербург. Петербуржцы смогут помочь подопечному благотворительного фонда "Свет" Гоше Шишову в борьбе с лейкозом. Для этого необходимо купить воду объёмом 0,5 л в ресторанах ТОКИО-CITY и BAHROMA, денежные же средства будут направлены Гоше.

Мы верим, что у добра есть своя формула, как и у воды. Просто она ещё неизвестна. Жизнь плещется в бутылке. Любой способен взять и превратить воду в лекарство для ребенка. Просто потому, что мы это можем. Юлия Божина, директор благотворительного фонда "Свет"

Болезнь преследует Гошу практически всю его жизнь. Однако мальчик не теряет оптимизма и строит грандиозные планы на будущее. Гоша интересуется развитием информационных технологий, глобальными экологическими проблемами и вопросами ядерной энергетики. Для осуществления своих планов Гоше необходимо пройти терапию препаратом Блинцито. Стоимость лекарства – 1 400 000 рублей. Помочь Гоше можно не только в ресторанах ТОКИО-CITY и BAHROMA, но и на странице мальчика.

Фото: фонд "Свет"