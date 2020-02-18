Акции "Абрау-Дюрсо" за месяц обновили максимум

Произошло это на фоне поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя.

Акции "Абрау-Дюрсо" более чем обновили максимум. Они подскочили на 7,8% на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи 5 июля.

Так, акции компании к 12:27 мск выросли на 5,26%, до 210 рублей. При этом ранее они выросли до 215 рублей, то есть на 7,8%. Это максимум с 25 мая.

Напомним, что в пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя. Теперь термин "шампанское" в РФ разрешено использовать только в отношении продукции, которая произведена на территории России. Импортная продукция в свою очередь попадает под категорию "игристое вино".

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