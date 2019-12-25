В Петербурге, Приморском и Красноярском краях - завышенные цены на продукт.

Названы регионы, где продают самое дорогое российское шампанское. В рейтинге по дороговизне лидируют Москва (249 рублей, +5,6%) и Приморье (342 рубля, +9%). Об этом сообщил "Прайм" со ссылкой на исследование специалистов из IT-компании "Эвотор". Эксперты проанализировали динамику стоимости продукта с января 2019 по январь 2020. Они изучили данные 600 тысяч чеков из онлайн-касс.

В среднем по стране цена на бутылку 0,75 литра составляет 252 рубля. За год цена возросла на 1,8%, но неравномерно по регионам. В Нижнем Новгороде напиток подорожал на 10%, а в Тюмени - подешевел на 11%. Повышенная стоимость наблюдается в Приморском и Красноярском краях, Петербурге (272 рубля, -5,7%). Дешевле 200 рублей за бутылку - в Челябинске, Марий Эле, Курске, Пермском крае, Чувашии.

Напомним, что в прошлом году ставка акциза на шампанское не менялось. На стоимость повлияла инфляция, повышение НДС, цены на логистику и маркетинг.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Эстонии отказалась от подаренного российским посольством крымского шампанского.

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