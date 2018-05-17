Академическая гребля: почему ветераны круче?

Подробности в репортаже Александры Зиновой.

Ежегодный трёхдневный Кубок города по академической гребле в этом году проводился на гребной базе "Стрела", Крестовский остров. Участие приняли спортсмены из легендарного клуба "Знамя", который недавно отпраздновал свой 129 день рождения, из центра гребного спорта "Энергия", "Стрелы", а также спортсмены "Бонча", "Горного Университета" и других.

Заезды распределялись в зависимости от возрастной категории ( это юниоры/юниорки и старше) и классов судов (одиночки, двойки, четверки, восьмёрки). Гребцам было необходимо преодолеть дистанцию в 1000 метров. Особенно отличились ветераны гребного спорта. И стоит отметить, что их физическая форма ничуть не уступает молодым спортсменам. Но чего же не хватает воспитанникам спортивных школ?

Главный организатор соревнований, Людмила Егоренко высказала своё мнение на этот счёт:

Тренерский состав концентрируется только на командах олимпийского класса и в основном высшем спортивном мастерстве, а вот младшему контингенту уделяют мало времени

Ветераны же поделились своим секретом мастерства: "У нас тоже меняется уровень с каждым годом, мы технически учимся правильно грести, поэтому нам гонки даются намного легче чем другим".

Теперь лучшим спортсменам предстоит состязаться в традиционной Большой Московской регате и в дальнейшем представлять наш город на чемпионате России.