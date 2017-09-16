Леонид Агутин рассказал о смене состава жюри в музыкальном шоу "Голос"

Известный музыкант считает, что в новом сезоне проекта "Голос" продюсеры полностью обновят состав жюри.

Известный музыкант Леонид Агутин предположил, что в новом сезоне музыкального шоу "Голос" продюсеры захотят полностью изменить состав жюри. Однако певец заявил, что если его позовут, то он с удовольствием согласится. Об этом сообщают "Риа новости", ссылаясь на слова Агутина.

Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет. Леонид Агутин

Напомним, что российская версия международного The Voice, музыкальное шоу "Голос" выходит в эфире "Первого канала" с 5 октября 2012 года. В 2015 году проект был признан лучшим музыкальным телешоу России.

Ранее мы писали, что в шоу "Голос" теперь можно будет участвовать людям преклонного возраста.

Фото: Instagram / agutinleonid