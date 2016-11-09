Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 21:02
0
Vera_Iptysheva11
35
Код вставки плеера

Агата Муцениеце и Павел Прилучный поздравляют с Днем Учителя

0
 
 

Агата Муцениеце и Павел Прилучный поздравляют с Днем Учителя

Известный актер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце поздравили российских учителей с их профессиональным праздником. 

"Дорогие учителя, вы великие люди, потому что у вас великое терпение и учите нас всех азам и основам! Спасибо Вам большое, я поздравляю Вас с этим праздником! Желаю Вам повышения зарплаты! И хорошего настроения и послушных деток! Ура!" - поздравила учителей Агата Муцениеце

 

Супруг Агаты Павел в поздравлении не отличился от жены и тоже пожелал побольше денег: "Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником! Спасибо, что вы есть! Спасибо за терпение, за то, что чему-то пытались научить. Как говорится, научить нельзя, можно только научиться. Нижайший поклон. И зарплат вам побольше!" - добавил Павел Прилучный

Видео и фото: PiterTV

Теги: агата муцениеце , день учителя , павел прилучный
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5