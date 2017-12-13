Аэропорт "Пулково" собирается расширяться

Аэропорт "Пулково" собирается арендовать второй терминал. Рост пассажиропотока диктует необходимость увеличения пропускной способности воздушной гавани Петербурга.
Как заявил коммерческий директор управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы" Евгений Ильин, в январе услугами воздушной гавани воспользовались 1,079 млн человек, что на 9,8% больше, чем в январе прошлого года.
Пик пассажиропотока пришелся на первую половину месяца. Наибольший прирост – на международных направлениях, почти 19%.
Руководство компании полагает, что за 2018 год число пассажиров Пулково достигнет 17,9 млн человек и показатель 2017 года будет превышен на 11%. Во многом это обусловлено все новыми открывающимися направлениями полетов.
Напомним, что авиакомпания "Победа" запутит новое направление из Петербурга и Москвы в Калининград, а компания S7 маршрут до Барселоны.