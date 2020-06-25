Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Ефремов больше не будет предлагать семье Захарова компенсацию морального ущерба.

Адвокат Эльман Пашаев заявил о готовности актёра Михаила Ефремова усыновить детей из семьи Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП с артистом. Защитник рассказал об этом в эфире "Эха Москвы".

Пашаев рассказывал о том, что Ефремов хочет помочь детям Захарова и даже готов их для этого усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

Я честно, искренне говорю. Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова

При этом он рассказал о том, что Ефремов больше не будет предлагать семье Захарова компенсацию морального ущерба, так как она отказывается от денег.

По словам Пашаева, Михаил Ефремов прекрасно понимает, что может получить реальный срок лишения свободы.

Ранее СМИ писали о том, что у Ефремова диагностировали хронический алкоголизм.

Видео:Youtube / GrazhdaninPoet