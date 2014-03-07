Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости

Комплексы будут устанавливать по указанным адресам до 26 декабря.

Утром в понедельник, 20 декабря, стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на этой неделе. Отметим, что на аварийно-опасных участках фиксируют нарушения ПДД 40 передвижных комплексов.

Места дислокации комплексов определяет управление ГИБДД ГУ МВД по городу и области. Список адресов опубликован в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

Информацию о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте передают в ЦАФАП, там решается вопрос о вынесении постановления по делами об административном правонарушении.

Фото: Смольный; Pexels