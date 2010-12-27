Администрация потребовала опровержения репортажа Общероссийского народного фронта "За честные закупки"

Администрация Выборгского района Ленинградской области намерена защищать свои нарушенные права в соответствии с действующим законодательством.

Шестнадцатого сентября Пятым каналом был размещен репортаж. Лица, которые представили себя как эксперты Общественного народного фронта, провели проверку проведения процедур госзакупок, осуществляемых органами местного самоуправления муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области.

В свою очередь, администрация Выборгского района направила редакции Пятого канала официальное письмо, в котором указано на искажение норм законодательства, а именно: 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", подмене понятий государственного и муниципального заказчика в репортаже и ошибочную оценку фактов при организации работы в сфере закупок администрацией МО "Город Выборг".

Администрация Выборгского района Ленинградской области намерена защищать свои нарушенные права в соответствии с действующим законодательством.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО