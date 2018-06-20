Администрация Выборгского района и депутаты приняли участие в субботниках

Территорию вблизи Южного рынка привели в порядок сотрудники комитета городского хозяйства администрации Выборгского района. Уборку вблизи памятника Петру I провели депутаты МО "Город Выборг".

В Выборге идут субботники. Сегодня территорию вблизи Южного рынка привели в порядок сотрудники комитета городского хозяйства администрации Выборгского района. Уборку вблизи памятника Петру I провели депутаты МО "Город Выборг".

Этот субботник — не последний. 29 и 30 апреля выйдут на уборку сотрудники дорожного комитета, отдела экономики, комитета финансов, отдела спорта, отдела жилищных программ, КУМИГи другие. Субботники продлятся до 18 мая.

Отметим, общегородской субботник объявлен в Выборге с 19 апреля по 18 мая. С первых дней мероприятия по уборке города поддержали не только предприятия и организации, ежегодно принимающие участие в субботниках, но и жители. Прошел ряд стихийных субботников, организованных гражданами.

От имени администрации Выборгского района хочу выразить слова благодарности жителям за активную гражданскую позицию. Спасибо всем неравнодушным гражданам, которые поддержали весенние мероприятия по уборке Выборга. отметил председатель комитета городского хозяйства администрации Выборгского района Алексей Туркин

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО