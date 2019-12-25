Администрация Рощинского поселения начала прием граждан

С 12 по 31 мая администрация муниципального образования "Рощинское городское поселение" Выборгского района организовывает личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.
Посещение здания администрации местными жителями будет проходить с условием исполнения противоэпидемических мер. Так, участникам встречи необходимо использовать средства личной защиты. На входе гражданам будут измерять температуру.
Прием одного человека будет длиться не более 15 минут; кроме того, планируется организация десятиминутных перерывов между каждым посетителем с целью дезинфекции и проветривания помещений.
Для личной встречи с представителями администрации необходимо произвести предварительную запись по телефону 8(81378)64-497.
На данный момент действует следующий график приема руководителей:
Несмотря на возможность личной встречи, гражданам рекомендовано обращаться в администрацию в письменной форме.
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Фото: Piter.TV
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