  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Петербурге похолодает до -19 градусов ночью
Сегодня, 14:59
110
mook1

Во вторник в Петербурге похолодает до -19 градусов ночью

0 0

На дорогах – местами гололедица.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник, 9 марта. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, во вторник в Северной столице ожидается погода с переменной облачностью, ночью местами возможен небольшой снег.

Ветер – северо-восточный, северный ночью 2-5 м/с, днем – восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17...-19 градусов, днем -11...-13 градусов.  На дорогах – местами гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv

Теги: март, морозы, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии