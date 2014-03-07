Во вторник в Петербурге похолодает до -19 градусов ночью

На дорогах – местами гололедица.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник, 9 марта. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, во вторник в Северной столице ожидается погода с переменной облачностью, ночью местами возможен небольшой снег.

Ветер – северо-восточный, северный ночью 2-5 м/с, днем – восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17...-19 градусов, днем -11...-13 градусов. На дорогах – местами гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv