В Петербурге отмечают 96-летие первого светофора

Современный облик светофоров значительно отличается от первых образцов.

В четверг, 15 января, исполняется ровно 96 лет со дня появления первого уличного светофора в Ленинграде, установленного на перекрестке проспекта 25 Октября и Володарского (ныне — пересечения Невского и Литейного проспектов). Как пояснили в Комитете по транспорту Петербурга, именно Ленинград впервые внедрил схему расположения сигнальных огней, ставшую впоследствии эталонной для всей страны: верхний красный, средний желтый и нижний зеленый сигналы. Уже к концу 1939 года в городе насчитывалось сотня светофоров.

Современный облик светофоров значительно отличается от первых образцов: от примитивных механизмов они эволюционировали в неотъемлемые элементы транспортной инфраструктуры мегаполиса, обеспечивающие безопасность горожан.

На сегодняшний день организацию и техническое сопровождение светофорных объектов осуществляет городская дирекция по дорожному движению. Она контролирует состояние и функционирование 1944 светофорных комплексов. Только в 2025 году в Санкт-Петербурге появилось девять новых светофоров и обновлено оборудование на 36 старых устройствах.

Ранее мы сообщили о том, что за новогодние праздники в Петербурге зафиксировано около 600 случаев неправильной парковки во дворах.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)