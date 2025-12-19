За новогодние праздники в Петербурге зафиксировано около 600 случаев неправильной парковки во дворах

К концу января информация обо всех нарушениях поступит в инспекцию от ГИБДД, после чего автовладельцам-нарушителям будут направлены уведомления о штрафах.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга на протяжении новогодних праздников отслеживала соблюдение водителями правил парковки, запрещающей стоянку на газонах, возле подъездов жилых домов, мусорных площадок и участков с дорожной разметкой. Об этом рассказала пресс-служба ведомства, пишет "Петербургский дневник".

Камерами видеонаблюдения было зафиксировано около 600 случаев неправильной парковки автомобилей. К концу января информация обо всех нарушениях поступит в инспекцию от ГИБДД, после чего автовладельцам-нарушителям будут направлены уведомления о штрафах.

В ведомстве напомнили, что оплату штрафов можно произвести со скидкой 50%, если внести деньги в течение 20 дней с момента получения соответствующего постановления.

Ранее мы сообщили о том, что задачи по уборке снега в Петербурге продлены до 15 января.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга