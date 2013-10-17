90-летнюю петербургскую актрису не пустили на показ фильма "Брат" в кинотеатр

Лидия Доротенко сыграла в этом фильме соседку любовницы Данилы Багрова.

В Петербурге сотрудницу "Ленфильма", бригадира массовки, актрису Лидию Доротенко не пустили на показ фильма "Брат". Доротенко снималась в этом фильме, передают "Невские новости".

В прошлые выходные актриса решила посетить кинотеатр "Аврора", где шел показ фильма "Брат" Балабанова. Однако 90-летнюю женщину не пустили в зал. Доротенко жительница блокадного Ленинграда и имеет право на льготное посещение кино и театров.

Как рассказала актриса, кассирша была равнодушной и не продала билет.

Я говорю: "Что ж я буду со своей пенсии билет покупать? Я снималась в этом фильме". Девушка молоденькая отвечает: "Ну и что?" Я спросила: "Кто главный?" Попросила позвать администратора, но его не нашлось. Так и не пустили меня, анекдот прямо рассказала Доротенко.

По словам актрисы, она обожала работать с Балабановым. Он с уважением относился к таланту женщины и предложил "королеве массовки" эпизодическую роль в "Брате". В фильма она сыграла соседку любовницы Данилы Багрова.

Фото: kino-teatr.ru