8 причин получить гражданство Румынии в 2026 году

В 2026 году Румыния продолжает привлекать внимание как один из самых доступных путей к гражданству Европейского Союза. С учетом недавних изменений в законодательстве о гражданстве (введенных в 2025 году Законом № 14/2025), процесс получения паспорта становится более прозрачным и цифровизированным, но также требует большей подготовки.

Румынский паспорт, занимающий 6-е место в глобальном рейтинге Henley Passport Index, открывает двери в мир возможностей: от безвизового въезда в 175+ стран до полной свободы передвижения по ЕС. Если вы имеете румынские корни, планируете натурализацию или просто ищете второй паспорт, 2026 год — идеальное время для действий, пока действуют переходные периоды (например, до апреля 2026 года без ужесточения требований к знанию языка). В этой статье мы разберем 8 ключевых причин, почему стоит подать заявку именно сейчас.

1. Доступ к рынку ЕС: Живите, работайте и учитесь в 27 странах без ограничений

Гражданство Румынии автоматически делает вас гражданином ЕС, что позволяет свободно перемещаться, работать и учиться в любой стране Евросоюза. В 2026 году, с учетом роста экономики ЕС (прогнозируемый ВВП +1,5% по данным Еврокомиссии), это особенно актуально для специалистов в IT, финансах и инженерии. Румыния — хаб для аутсорсинга, с низкими налогами (10% на доходы) и растущим сектором стартапов в Бухаресте. Представьте: переезд в Германию или Францию без виз и бюрократии, с правом на пособия и пенсии по правилам ЕС.

2. Мощный паспорт: Безвизовый доступ в 175+ стран, включая США и Канаду

Румынский паспорт в 2026 году обеспечивает безвизовый въезд в Шенген, Великобританию, Японию, Сингапур и даже США (после отмены визовых требований в 2024 году). Это на 20+ стран больше, чем у паспортов Бразилии или Австралии. Для бизнесменов и путешественников это значит экономию времени и денег: никаких очередей в посольствах. В эпоху глобализации, когда визовые ограничения ужесточаются (например, для граждан России или Индии), румынский паспорт — это "запасной выход" для семьи.

3. Двойное гражданство без отказа от своего

Румыния разрешает двойное гражданство, так что вы не обязаны отказываться от текущего паспорта. Это идеально для тех, кто хочет сохранить связи с родиной, но получить "европейский буфер". В 2026 году, с учетом геополитической нестабильности, такой вариант обеспечивает безопасность: от дипломатической защиты в ЕС до наследства имущества без налоговых ловушек. Миллионы потомков эмигрантов уже воспользовались этим, особенно из Латинской Америки и США.

4. Низкая стоимость жизни с европейским качеством

Румыния — одна из самых доступных стран ЕС: аренда в Бухаресте — €500/мес., продукты на 30% дешевле, чем в Германии. В 2026 году, с ростом ВВП на 3,5% (прогноз МВФ), это сочетается с инвестициями ЕС в инфраструктуру (новые дороги, IT-парки). Получив гражданство, вы получаете доступ к социальным льготам: бесплатное здравоохранение, субсидии на жилье и детские пособия. Это отличный старт для семей или пенсионеров, ищущих баланс цены и комфорта.

5. Легкий путь через происхождение: Если у вас румынские корни

Если ваши предки жили на территории Румынии (1918–1940 гг.) или пострадали от коммунистического режима, вы можете получить румынское гражданство без проживания. Процесс занимает 12–18 месяцев, документы — свидетельства о рождении/браке предков. Это "быстрый трек" для миллионов потомков эмигрантов из Молдовы, Украины или Израиля.

6. Бизнес-возможности: Низкие налоги и доступ к единому рынку

С гражданством вы можете свободно открывать компании в ЕС, покупать землю и получать гранты (до €200 000 на стартапы). Румыния — лидер по IT-экспорту в Восточной Европе, с налогом 1% для микробизнеса. В 2026 году, с цифровизацией (система RODUC для онлайн-подач), процесс натурализации ускорится для инвесторов. Это шанс для предпринимателей из Азии или Африки войти в €18 трлн рынок ЕС без барьеров.

7. Образование и здравоохранение на уровне ЕС

Дети граждан имеют приоритет в вузах ЕС: бесплатное обучение в Румынии или льготы в Болонской системе (Erasmus+). В 2026 году ожидается расширение программ обмена. Здравоохранение — по стандартам ЕС: доступ к клиникам в любой стране Союза, с покрытием до 80% расходов. Для семей с детьми это значит качество жизни на уровне Германии, но по цене Восточной Европы.

8. Растущий поток заявителей: Сроки увеличиваются, спешите!

В 2026 году число заявлений на гражданство Румынии резко растет: по данным ANC, в 2025 году подано 120 000 заявок, что на 25% больше, чем в 2024-м. Это увеличивает сроки ожидания выхода в приказ с 12 до 18–24 месяцев. С запуском RODUC в июне 2026 года очереди могут вырасти еще больше из-за упрощения подачи. Подача в начале года позволит опередить поток и получить паспорт быстрее, пока не введены новые проверки

Получение румынского гражданства — это инвестиция в будущее: мобильность, безопасность и процветание. Проконсультируйтесь с иммиграционными специалистами, чтобы узнать есть ли у вас основания получить второе гражданство. Румыния не просто страна, а ключ к Европе.

