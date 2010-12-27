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8 iPhone получит корпус из нефти и бересты‍
Сегодня, 12:13
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polinakravchenko
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8 iPhone получит корпус из нефти и бересты‍

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Компания Applе, выпустит коллекцию смартфонов где корпус будет сделан из янтаря, березы и нефти.

Заказчиком коллекции «Богатство России» стала русская компания Caviar. Дизайнера вдохновила янтарная комната, которая находится в летней резиденции российских императоров в Царском Селе. Представителей Caviar, вдохновила природа России. Также на корпусе появится символика России. Стоимость уникального телефона будет варьироваться от 199 тысяч рублей.

"Истинно царственный дизайн из почитаемого в России камня выглядит колоритно и эффектно в сочетании с золотыми элементами", – рассказали в Caviar. Дизайнеры вдохновлялись знаменитой "Янтарной комнатой".

Фото:caviar-phone.ru

 

Теги: apple , iphone 8
Категории: Лента новостей

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