8 iPhone получит корпус из нефти и бересты‍

Компания Applе, выпустит коллекцию смартфонов где корпус будет сделан из янтаря, березы и нефти.

Заказчиком коллекции «Богатство России» стала русская компания Caviar. Дизайнера вдохновила янтарная комната, которая находится в летней резиденции российских императоров в Царском Селе. Представителей Caviar, вдохновила природа России. Также на корпусе появится символика России. Стоимость уникального телефона будет варьироваться от 199 тысяч рублей.

"Истинно царственный дизайн из почитаемого в России камня выглядит колоритно и эффектно в сочетании с золотыми элементами", – рассказали в Caviar. Дизайнеры вдохновлялись знаменитой "Янтарной комнатой".

Фото:caviar-phone.ru



