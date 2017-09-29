На старте продаж iPhone 8 в Петербурге покупателей было меньше, чем продавцов

Начало продаж новых телефонов Apple не вызвал большого ажиотажа среди петербуржцев. Открытия магазина под дверьми ждали всего шесть человек.

В пятницу, 29 сентября, в Северной столице, как и по всей России, началась продажа новых iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Старт продаж открылся в ТЦ "Галерея" в отделе re:Store.

Особого ажиотажа среди петербуржцев это мероприятие не вызвало. Когда работники магазина открыли двери, около них стояло около шести человек. То есть покупателей было гораздо меньше, чем сотрудников магазина. Позже в отдел подтянулось еще несколько фанатов яблочной техники. сего в первые минуты работы в магазине потрогать новый iPhone пришли около десяти-двенадцати людей.

Возможно, низкая активность людей связана с ценой нового телефона. Новый смартфон стоит от 57 до 77 тысяч рублей. А может особые поклонники iPhone ждут выхода десятой модели или Х.