81-летняя петербурженка может остаться без квартиры из-за долга перед банком в 173 миллиона рублей

Piter.TV разбирался, как пенсионерка задолжала банку ВТБ миллионы рублей.

81-летняя петербурженка может остаться без квартиры из-за долга перед банком. Мария Ароновна передала сыну-бизнесмену доверенность на право действовать от ее имени. Компания сына взяла два кредита по 150 млн, оформив бабушку поручителем и передав квартиру в залог. При этом банк не проверил платежеспособность поручителя.

Когда я давала доверенность, я понимала, что сыну надо развиваться, если есть какая-то возможность для этого, ее нельзя упускать. Он же давно в бизнесе, сам все понимает, в этих вопросах я просто не разбираюсь. Мария Друкина, должница

ООО "ВИК" признали банкротом, теперь банк ВТБ требует с пенсионерки 172,7 миллиона рублей.

Типичная ситуация для нашего рынка, когда банк заключает данное кредитное соглашение под поручительство человека, который вообще никак не связан с бизнесом. То есть это бабушка, которая в свое время дала доверенность сыну, чтобы он от своего лица действовал в ее интересах. Этот договор поручительства заключен не бабушкой, а ее сыном. Бабушку, можно сказать, немножко использовали. Однако, основная проблема ситуации заключается в том, что банки выдавали и продолжают выдавать кредиты под поручительства неплатежеспособных должников, не проверяя их, а делая это исключительно формально. Игорь Хохлов, арбитражный управляющий

По словам экспертов, подобные ситуации — не редкость во время экономических кризисов.

По разным оценкам, падение потребительского спроса в результате пандемии составит приблизительно 30 процентов. Это приведет к тому, что очень много бизнесов, которые ориентировались на потребительский спрос, тоже будут уходить в процедуру банкротства. Они все закредитованы. Все кредиты в последнее время под поручительства и под залоги. Под залоги не только имущества компании, что само по себе нормально, но и под залоги имущества собственников, поручителей этих собственников, что и приводит нас к ситуации с Марией Ароновной. Евгений Гуляев, эксперт по банкротству

После завершения процедуры банкротства долг компании могут простить, однако квартира может уйти к банку.

Финансовый управляющий пояснил мне ситуацию, к сожалению, печальный исход мне тоже пояснили, но я даже не хочу об этом думать и говорить. Мария Друкина, должница

Сын пенсионерки находится в сложной финансовой ситуации, но обещает помочь матери при любом исходе. Окончательное решение по делу Марии Ароновны будет принято в конце 2020 года.

Фото и видео: Piter.TV