В Петербурге мясокомбинат "Петровские деликатесы" признали банкротом

Всего у "Петровских деликатесов" 16 кредиторов.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом крупного производителя колбас "Петровские деликатесы". Сумма задолженности мясокомбината составила 174,3 млн рублей, пишет "РБК Петербург".

Конкурсное производство в отношении компании открыто до 7 ноября. В октябре прошлого года предприятие самостоятельно обратилось с заявлением в суд о признании ООО несостоятельным. Всего у "Петровских деликатесов" 16 кредиторов.

Предприятие вело свою деятельность на месте бывшего мясокомбината имени Кирова. Выручка компании достигла пика в 2022 году – 1,39 млрд рублей, а позже начала снижаться. Счета производителя в шести банках 5 мая заблокировала Федеральная налоговая служба.

Ранее мы рассказывали о том, что арбитраж региона отказался признать "Ленфильм" банкротом.

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