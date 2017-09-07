В Петербурге весь четверг будут идти дожди

Синоптики рассказали о погоде на сегодняшний день.

7 сентября в Петербурге ожидается резкое изменение давления. Обильные дожди будут сопровождаться сильной облачностью. Об этом рассказали синоптики.

Ночью температура останется в районе 9-11 градусов, но днем прогреется до плюс 14. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9 метров в секунду.

Атмосферное давление упадет до 750 мм. ртутного столба. Такое значение гораздо ниже нормы. Гидрометцентр предупреждает о возможном ухудшении состояния людей, склонных к сердечным заболеваниям. Петербуржцы могут ощутить слабость, нехватку кислорода, мигрень или одышку.