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В Петербурге весь четверг будут идти дожди

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Синоптики рассказали о погоде на сегодняшний день.

 7 сентября в Петербурге ожидается резкое изменение давления. Обильные дожди будут сопровождаться сильной облачностью. Об этом рассказали синоптики. 

Ночью температура останется в районе 9-11 градусов, но днем прогреется до плюс 14. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9 метров в секунду. 
 
Атмосферное давление упадет до 750 мм. ртутного столба. Такое значение гораздо ниже нормы. Гидрометцентр предупреждает о возможном ухудшении состояния людей, склонных к сердечным заболеваниям. Петербуржцы могут ощутить слабость, нехватку кислорода, мигрень или одышку. 
Теги: дождь , плохая погода , холодно
Категории: Новости СПб Картина дня

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