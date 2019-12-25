66 молодых семей из Петербурга получили 2,26 млрд рублей соцвыплат на покупку жилья

Социальные выплаты доступны как полным, так и неполным молодым семьям с детьми, которые находятся в очереди на жилье.

Петербург продолжает поддерживать молодые семьи в рамках ежегодной программы улучшения жилищных условий горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С начала 2024 года было выдано 866 сертификатов на получение социальной помощи для приобретения жилья, общая сумма которых составляет 2,26 миллиарда рублей. Это соответствует 94% от ожидаемого результата, что свидетельствует о высоком уровне успеха программы. В этом году планируется поддержать 961 семью на общую сумму 2,4 миллиарда рублей.

Социальные выплаты доступны как полным, так и неполным молодым семьям с детьми, которые находятся в очереди на жилье. Чтобы воспользоваться программой, хотя бы одному из супругов должно быть меньше 36 лет на момент обращения в Горжилобмен.

Помимо этого, молодые семьи могут получать поддержку в рамках федеральной программы "Обеспечение граждан Российской Федерации качественным и доступным жильем и коммунальными услугами".

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Фото: Piter.TV