5 необычных скульптур Выборга

Piter.TV расскажет о скульптурах Выборга, которые наравне с общепризнанными символами города имеют свой шарм и запоминающуюся историю.

В Выборге можно не только любоваться средневековой архитектурой, но и посмотреть памятники, которые имеют необычное происхождение, историю и свой шарм. Мы решили рассказать о тех скульптурах, которые которые добавляют эмоций городскому пейзажу.

"Мальчик с кошкой"



Пожалуй, самый милый арт-объект нашего города. На набережной Салакка-Лахти расположена скульптура "Мальчик с кошкой". Композиция показывает момент первого знакомства ребенка с другим живым существом — котиком.

Подобные объекты стоят в саду скульптуры. В 1988 году в Выборге состоялся скульптурный симпозиум. Художники возвели 11 арт объектов, представляющих образы творчества, отдыха, героев литературы. После симпозиума все работы отошли городу. Так и появился сад скульптуры.

"Святое семейство"



По парку Эспланада гулял каждый выборжанин, но кто задумывался над тем, что это за композиция, вырезанная на стволе дерева?

Название композиции "Святое семейство", ее создал вольный художник Александр Чернов. Небольшой парк таких скульптур можно обнаружить во дворе дома на Комсомольской, 16.

Скульптура "Лось"



Один из главных символов Выборга – Лось находится также парке Эспланада. Скульптура была установлена в 1928 году. Выборгский лось – символ величия карельской природы, а также трогательной любви финнов к своей родине. А еще у лесного гиганта есть копии в финских городах Хельсинки и Лахти и Турку.

Существует примета, что если прикоснуться к копытам "Лося", то он непременно сделает вас здоровыми.

Памятник трамваю



Одна из самых интересных локаций для фото – памятник трамваю. О ходивших когда-то по Выборгу трамваях напоминает только этот вагон – точная копия самого первого трамвая, который вышел на улицы Выборга в 1921 году.

Это не просто памятник. Тут можно и кофе попить, и пуговицу кондуктора на счастье потереть.

Драккары викингов



Посмотреть, на чем викинги обошли большую часть света, можно около гостиницы "Дружба". Ладьи называются драккарами из-за расположенной на носу корабля головы дракона.

Что делают драккары в Выборге, вопрос не исторический, а скорее кинематографический. В Выборге снимался фильм "И на камнях растут деревья" Станислава Ростоцкого. После окончания съемок режиссер подарил драккары городу.

