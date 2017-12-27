41-й автономный троллейбус снова не довез пассажиров до конечной

У троллейбуса сработала индикация об ошибке.

Очевидцы сообщили, что на 41-м маршруте остановился новый троллейбус с увеличенным автономным ходом.

10 января пассажиров высадили на углу Ленинского проспекта и улицы Десантников уже второй раз за неделю высадили из нового автономного троллейбуса. В "Горэлектротрансе" поспешили пояснить, что на данном перекрестке проходит отсоединение машины от контактной сети, а оставшуюся часть маршрута она преодолевает на аккумуляторе.

В момент отсоединения сработала индикация об ошибке. Поскольку троллейбусы находятся на гарантии, перевозчик установил особый режим работы: при любой неполадке машину увозят на диагностику, а на маршрут сразу выпускают резервную.

После диагностики было установлено, что троллейбус мог спокойно продолжать движение.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге троллейбус на автономном ходу отбуксировали в парк из-за сбоя.