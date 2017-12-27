В Петербурге троллейбус на автономном ходу отбуксировали в парк из-за сбоя

Недавно запущенный на маршруте 41 троллейбус с увеличенным автономным ходом из-за сбоя перестал работать. Его отбуксировали в парк с помощью грузовика.

Во вторник, 9 января, на 41-ом троллейбусном маршруте сломался запущенный перед Новым годом троллейбус с увеличенным автономным ходом. Из-за сбоя в электроника машина не смогла двигаться дальше. В итоге экологичный автомобиль вез совсем не экологичный самосвал.

Как сообщает "Фонтанка", поломка произошла в районе пересечения проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта. В Горэлектротрансе отметили, что причины сбоя будут выявлены позже.

На маршрут оперативно запустили другой троллейбус, чтобы на линии не было простоя.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом начали использовать 27 декабря. Без контакта с проводами они могут проехать участок по проспекту Героев, улице Адмирала Трибуца, Петергофскому шоссе, а на обратной дороге - по улице Адмирала Черокова и проспекту Героев.