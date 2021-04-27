3D-модель колокольни Смольного собора разработали в Петербурге

На сегодняшний день сделана 3D-модель колокольни высотой в 170 метров.

На ПМЭФ-2022 обсудили вопрос колокольни Смольного собора. Уже несколько лет обсуждают восстанавливать ли у храма нереализованный проект архитектора Бартоломео Растрелли или нет, передает "Петербургский дневник".

По словам председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова, важно организовывать встречи и общаться с экспертами, в том числе о судьбе колокольни Смольного собора. Тем более, отмечает Макаров, есть специалисты, которые сегодня не согласятся с возможностью ее воссоздания.

По словам директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Ильи Козлова, проект воссоздания колокольни Смольного собора – лишь один из множества объектов, которым организация уделяет внимание.

На сегодняшний день сделана 3D-модель колокольни высотой в 170 метров.

По словам вице-президента региональной творческой общественной организации "Союз архитекторов России" "Санкт-Петербургский союз архитекторов" Михаила Мамошина, дискуссия о возвращении архитектурной доминанты должна быть продолжена. Он уверен, что ее появление, таким образом, завершит барочный ансамбль Растрелли.

Фото: Piter.tv

