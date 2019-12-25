36-я встреча Краш-Клуба

Краш-Клуб, союз творческих петербуржцев, собирает всех желающих на 36-ю встречу в Ледоке. В программе – музыкальные произведения от артистов Мариинского театра, новые сочинения современников, мелодии дудука и кяманчи, джаз и выступления самых разных коллективов города.
Вечер проведут группы "Ina Von Grot Jazz", "Absent Orchestra", "Paul Grape Band", "Театр песни А-Соль". Не обойдется и без литературного акцента: главный дирижёр музыкального театра "Зазеркалье" Павел Бубельников прочтет автобиографические рассказы, а профессиональные актеры – стихи прямиком из Серебряного века.
Цена: от 450 рублей
Место: Наб. Крюкова канала, 12
Фото: предоставлено организаторами
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