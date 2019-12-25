36-я встреча Краш-Клуба

Много музыки и стихотворений в дружеском творческой атмосфере.

Краш-Клуб, союз творческих петербуржцев, собирает всех желающих на 36-ю встречу в Ледоке. В программе – музыкальные произведения от артистов Мариинского театра, новые сочинения современников, мелодии дудука и кяманчи, джаз и выступления самых разных коллективов города.

Вечер проведут группы "Ina Von Grot Jazz", "Absent Orchestra", "Paul Grape Band", "Театр песни А-Соль". Не обойдется и без литературного акцента: главный дирижёр музыкального театра "Зазеркалье" Павел Бубельников прочтет автобиографические рассказы, а профессиональные актеры – стихи прямиком из Серебряного века.

Цена: от 450 рублей

Место: Наб. Крюкова канала, 12

Фото: предоставлено организаторами