В Тихвинском районе 30 населенных пунктов остались без электричества

В связи с этим состоялось собрание комиссии по предотвращению и устранению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

В Тихвинском районе Ленинградской области из-за неблагоприятных погодных условий, которые затронули регион, несколько населённых пунктов по-прежнему остаются без электроснабжения. Пресс-служба администрации района сообщила, что на 14:00 3 февраля 50 населённых пунктов оставались без электричества.

В связи с этим состоялось собрание комиссии по предотвращению и устранению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Тихвинского района. На повестке дня обсуждалась ситуация после недавнего снегопада и в связи с подъемом уровня воды в местных реках.

Без электричества остались 50 населённых пунктов, причем сильнее всего пострадали Цвылёвское, Мелегёжское и Борское сельские поселения. На ликвидацию последствий стихии привлечены 31 бригада (130 человек) из самого Тихвинского района и 10 бригад (40 человек) из других районов Ленобласти.

Отсутствие электроэнергии повлияло на работу мобильной связи в некоторых населенных пунктах. Отправлены запросы мобильным операторам. Без водоснабжения остались деревни Свирь, Бор и Горка. Энергетики обещают привезти туда генераторы для обеспечения автономного электропитания.

Кроме того, дорожные и коммунальные службы продолжают очищать дороги от поваленных деревьев и снежных завалов. За прошедшие сутки было удалено более 650 поваленных деревьев. Из-за подъема уровня воды в реках пять деревень в разных сельских поселениях оказались отрезанными от основного маршрута. Продукты и помощь готовы доставить сотрудники МЧС с использованием высокопроходимой техники.

Фото: глава администрации Тихвинского района Алексей Брицун