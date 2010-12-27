2 сентября в Сестрорецке и Колпино ограничат движение

В связи празднованием Дня Колпино и Дня города Сестрорецка транспортные пути буду ограничены.

В Сестрорецке движение транспортных средств по Цемяночной улице от д. 4А до улицы Воскова, улице Воскова от д. 10 до д. 2, улице Мосина от Разливного переулка до улицы Воскова будет прекращено. Ограничение будут введены с 11.00 часов утра до 13.00 часов.

В Колпино С 09.00 до 23.40 не проехать будет по улице Володарского от Пролетарской улицы до бульвара Победы. С 11.30 до 14.30 ограничат движение по улице Братьев Радченко от Пролетарской улицы до Павловской улицы. Также, транспортное движение ограничат с 14.00 до 16.00 по Пролетарской улице от улицы Братьев Радченко до улицы Красная, по улице Красная от бульвара Свободы до улицы Ремизова, бульвару Свободы, по бульвару Победы от проспекта Ленина до бульвара Свободы поэтапно по ходу движения колонны участников мероприятия.

С 21.30 до 22.30 в Колпино ограничат движение по бульвару Победы от проспекта Ленина до бульвара Свободы, бульвару Свободы, Пролетарской улице от улицы Володарского до улицы Красная, улице Красная, чётная стороне набережной Комсомольского канала от улицы Урицкого до улицы Культуры, улице Урицкого от улицы Красная до улицы Труда

