2,5 тыс. фанатов сборной Польши купили билеты на матчи Евро-2020 в Петербурге

На время ключевых игр меры безопасности будут усилены.

На недавно состоявшемся заседании штаба чемпионата Европы по футболу было отмечено, что Петербург посетят около 2,5 тысяч польских фанатов, сообщает Telegram-канал Baza.

Во время игр усилят меры безопасности, поскольку силовики будут ожидать провокаций от гостей. Сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии напомнили о произошедшем нападении в 2012 году. Тогда в центре Варшавы хулиганские группировки напали на российских фанатов, а также провоцировали их на драку. Кроме того, почти все игры с участием польских команд в Европе проходят с нарушением общественного порядка.

Отметим, что Петербург примет 7 матчей чемпионата Европы-2020. В это число войдут две игры со сборной Польши на групповом этапе.

Ранее мы писали, что торговым объектам разрешили работать у стадиона в Петербурге в период Евро-2020.

Фото: Piter.tv