27 мая в Петербурге пройдёт "Зеленый марафон "Бегущие сердца"

Марафон пройдёт в 53 городах.

27 мая в день города, в Петербурге пройдёт "Зеленый марафон "Бегущие сердца". Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Марафон в Северной столице пройдёт во второй раз при поддержке городского Правительства. Забег на дистанцию 4,2 км внесён в программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

"Зеленый марафон "Бегущие сердца" стартует 27 мая в Парке 300-летия. Также он пройдет еще в 53 городах России, включая Калининград, Архангельск, Вологду и Сыктывкар.

Также вместе с марафонцами на старт выедут участники городского Большого велопарада. Маршрут велосипедистов начинается от БКЗ "Октябрьский" и до встречи с участниками марафона в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В этом году основной целью Зеленого марафона в Санкт-Петербурге будет поддержка детского спорта. В честь 315-ого дня рождения Северной столицы мы вместе с Благотворительным фондом Николая Валуева построим в Парке 300-летия новую детскую спортивную площадку. Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо

Участники "Зеленого марафона "Бегущие сердца" внесут свой вклад в осуществление этого проекта – для этого нужно зарегистрироваться на сайте марафона и прийти на праздник 27 мая. "За каждого участника Сбербанк перечислит денежную сумму на строительство спортивной площадки в Благотворительный фонд развития детско-юношеского спорта Николая Валуева", - гласит сообщение пресс-службы.

Фото: пресс-служба Северо-Западный банк ПАО Сбербанк