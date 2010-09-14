Изменения в маршруте № 186: Витебский проспект временно закрыт с 27 по 28 июля

С 27 июля до 28 июля, в связи с закрытием движения по Витебскому проспекту от Московского шоссе до Петербургского шоссе, временные изменения будут внесены в маршрут автобуса № 186.

С утра, с 7:30 до 10:00, автобусы № 186 будут курсировать от начального пункта, Автовокзала "Звездная улица", по следующему маршруту: ул. Ленсовета, Дунайский проспект, Пулковское шоссе, Волхонское шоссе, Кузьминское шоссе, Петербургское шоссе, ул. Генерала Хазова, и далее по своей стандартной трассе. При следовании из г. Пушкин маршрут останется без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Пассажиравтотранса.

С вечера, с 16:00 до 20:00, от конечного пункта "г. Пушкин, Красносельское шоссе" автобус № 186 будет двигаться по альтернативному маршруту: от ул. Генерала Хазова, по Петербургскому шоссе, Кузьминскому шоссе, Волхонскому шоссе, Пулковскому шоссе, Дунайскому проспекту, Московскому шоссе, ул. Ленсовета, до Автовокзала "Звездная улица". При следовании в г. Пушкин маршрут сохраняется без изменений.

Эти изменения действуют только в период с 27 июля по 28 июля, и связаны с проведением плановых работ на Витебском проспекте. Муниципальные власти просят пассажиров учитывать временные изменения в маршруте при планировании своих поездок и выборе транспортного средства.

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Фото: Piter.TV