27 декабря День спасателя: Пожарные из Волгограда показали свою работу изнутри

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. В этом году чрезвычайному ведомству исполняется 27 лет. За 2017 год спасатели МЧС России спасли более 215 тысяч жизней.

Пожарные - люди Герои,

потому что не думая о последствиях

они уходят в огонь..уходят в дым, чтобы помочь людям

Сегодня, 27 декабря, все спасатели отмечают свой профессиональный праздник.

Спасатель – вероятно, самая благородная, опасная и важная профессия. Огромная территория нашей страны, разнообразие климатических и природных зон являются факторами, которые провоцируют частые природные катаклизмы: извержения, наводнения, ураганы . А сколько техногенных катастроф, пожаров, различного рода аварий. И везде приходят на помощь людям спасатели.

Благодаря работе российских спасателей ежегодно сберегается имущества на миллионы рублей, а ценность каждой жизни ничем не измерить. Только за 2017 год спасатели спасли более 215 тысяч жизней. Спасатели из России выполняют свою рискованную и благородную работу не только в нашей стране, но и за рубежом.

День спасателя отмечается каждый год 27 декабря, начиная с 1995 года. Волгоградские пожарные к этому дню опубликовали видео своей работы изнутри на канале YouTube. В данном видео показаны пожары и тренировки, которые прошли в 2017 году в Волгограде. В ролике использованы кадры EE88, Главного управления МЧС России по Волгоградской области, личные кадры с экшен камеры.

Piter.TV поздравляет всех спасателей, которые рискуя собственной жизнью, всегда на страже и спасают наши жизни.

Видео: YouTube/Пожарные Волгограда