26% петербуржцев заявили, что женитьба является их самым необдуманным поступком

Мужчины рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин.

Мужчины из Санкт-Петербурга рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин. Так, 26% мужчин заявили, что женитьба является самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины. Опрос провел сервис SuperJob в преддверии 8 Марта.

Также 7% мужчин безрассудным поступком назвали долгие поездки ради встреч с любимой; 6% считают безумием со своей стороны признание в любви. Еще 6% ради женщины решились на переезд. По 4% голосов набрали такие безумные поступки как драки и покорение высоты. Еще 2% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка любимой. Еще 1% назвал безрассудством развод с женой ради любовницы.

При этом, в жизни 15% респондентов (пока?) не было любовных безрассудств.

В преддверии 8 Марта Думскую башню украсили 5 тысяч тюльпанов.

Фото: pxhere