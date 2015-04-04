Сегодня в Петербурге будет один из самых холодных дней в апреле

Температура воздуха поднимется не выше +5...+7 градусов.

Сегодняшний день, 25 апреля, станет в Петербурге одним из самых холодных в этом месяце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Погода будет преимущественно облачной, но утром возможны прояснения. Местами в Северной столице пройдет мокрый снег. Температура воздуха днем составит +5...+7 градусов, по области +3...+8 градусов, что ниже нормы. Разгуляется северо-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv сообщили, что синоптик рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в майские праздники. А вот жителей Ленобласти обнадежили возможным потеплением на майские праздники.

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