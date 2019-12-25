Пенсионера до полусмерти избила 23-лентяя петербурженка

Мужчина 65 лет был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В Петербурге девушка избила до полусмерти пенсионера. Инцидент произошел еще 18 апреля. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина 65 лет был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, двусторонняя пневмония и множественные контузионные очаги.

Накануне в квартире на набережной Обводного канала в подозрении в избиении задержали 23-летнюю девушку. Она рассказала, что во время возникшего конфликта она ударила пенсионера ногой в спину и дважды ударила по голове. Девушку позе отпустил под обязательство о явке.

В Ломоносовском районе зарезали 71-летнюю пенсионерку и ее сына.

Фото: Piter.TV