Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая показала, как выглядит после родов

Девушка стала мамой в 22 года.

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая месяц назад стала мамой. В своем Instagram он показала подписчикам, как выглядит после родов. Многие в комментариях восхитились тем, как девушка сейчас выглядит.

Фигуристка до последнего скрывала свою беременность и собиралась рассказать общественности в самый последний момент. Однако спортивный агент Андрей Митьков не удержался и рассказал первым, что в семье Юлии Липницкой и ее мужа Владислава Тарасенко ожидается пополнение. Месяц назад у пары родилась дочка.

Подписчики под фотографией молодой желают семье счастья и здоровья.

Фото: Instagram/ sunnylipnitskaya