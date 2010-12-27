Депутаты ЗакСа призвали горожан выйти на субботник

21 апреля отметят "День благоустройства".

21 апреля в Санкт-Петербурге пройдет общегородской субботник под названием "День благоустройства", сообщает пресс-служба городского Законодательного собрания.

Каждый желающий житель Северной столице может внести свой вклад в облагораживание Петербурга. Акция проходит каждый год. Петербуржцы берутся за лопаты, метлы и штукатурку, чтобы привести город в порядок.

Депутаты призывают жителей города на Неве общими усилиями показать любовь к культурной столице.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Вишневский выступил инициатором массового пикета в защиту Telegram.

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