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Депутаты ЗакСа призвали горожан выйти на субботник
Сегодня, 12:25
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nadiputintseva
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Депутаты ЗакСа призвали горожан выйти на субботник

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21 апреля отметят "День благоустройства".

21 апреля в Санкт-Петербурге пройдет общегородской субботник под названием "День благоустройства", сообщает пресс-служба городского Законодательного собрания.

Каждый желающий житель Северной столице может внести свой вклад в облагораживание Петербурга. Акция проходит каждый год. Петербуржцы берутся за лопаты, метлы и штукатурку, чтобы привести город в порядок.

Депутаты призывают жителей города на Неве общими усилиями показать любовь к культурной столице.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Вишневский выступил инициатором массового пикета в защиту Telegram.

Фото: Pixabay

Теги: благоустройство , город , городской субботник , новости спб
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

    Сегодня 12:42

    "Петербуржцы берутся за лопаты, метлы и штукатурку, чтобы привести город в порядок", т.е., чтобы бесплатно сделать то, за что они же платят ЖКХ.

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