Депутаты ЗакСа призвали горожан выйти на субботник

21 апреля в Санкт-Петербурге пройдет общегородской субботник под названием "День благоустройства", сообщает пресс-служба городского Законодательного собрания.
Каждый желающий житель Северной столице может внести свой вклад в облагораживание Петербурга. Акция проходит каждый год. Петербуржцы берутся за лопаты, метлы и штукатурку, чтобы привести город в порядок.
Депутаты призывают жителей города на Неве общими усилиями показать любовь к культурной столице.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Вишневский выступил инициатором массового пикета в защиту Telegram.
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"Петербуржцы берутся за лопаты, метлы и штукатурку, чтобы привести город в порядок", т.е., чтобы бесплатно сделать то, за что они же платят ЖКХ.