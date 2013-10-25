Большая часть петербургских семьей с детьми-инвалидами получили выплаты на покупку жилья

218 семей с детьми-инвалидами получили социальные выплаты на покупку жилья в 2023 году

В 2023 году при содействии Правительства Санкт-Петербурга 218 семей с детьми-инвалидами получили социальные выплаты на покупку нового жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая сумма используемых средств составила 2,25 миллиона рублей. Всего в 2023 году на эти цели выделено 2,34 миллиона рублей.

Жилищный план по обеспечению социальными выплатами участников данной категории исполнен на 97%. Средний размер социальной выплаты семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями – наибольший среди всех категорий – около 10,3 млн рублей. По мнению администрации, этого хватит на покупку обновленного жилья.

Ранее сообщалось, что сроки окупаемости арендного жилья сократились в Петербурге до 21 года.

Фото: Piter.TV